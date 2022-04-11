Своих не бросают. Компания «Русал» будет платить сотрудникам на 10% больше

На фоне нестабильной экономической ситуации и санкционного давления компания «Русал» заявила о внеплановом повышении зарплат сотрудникам своих российских предприятий. Как стало известно, «Русал» начала платить персоналу на 10% больше с 1 марта 2022 года, и потратит на это более шести миллиардов рублей из собственного бюджета.

Повышение уже анонсировали на всех предприятиях компании. Одним из первых об индексации объявил принадлежащий ОК «Русал» Иркутский алюминиевый завод. Его руководитель отметил, что компания всегда ставит сотрудников на первое место и делает ставку на реализацию социальных программ.

«Поводом для внепланового повышения зарплаты стало возможное снижение уровня жизни из-за кризиса. Руководство компании отреагировало на ситуацию и разработало меры поддержки персонала», — рассказал представитель компании ОК «Русал».

Помимо роста заработной платы, для сотрудников всех предприятий компании увеличат дотацию на питание, причём сразу на 50%.

Другие меры поддержки

Объединённая компания не в первый раз индексирует зарплаты сотрудников. В 2021 году она повышала их дважды: в феврале — на 10-20% и ещё на 10% — в сентябре. На это ушло более 11 миллиардов рублей.

Компания «Русал» также продолжает реализацию социальной программы, а именно:

— выплачивает каждый декабрь сотрудникам премии в размере до 100% от средней заработной платы;

— увеличивает дотации на питание;

— оформляет для сотрудников предприятий полисы ДМС или организовывает амбулаторное лечение в корпоративных медицинских центрах;

— организует пункты добровольной вакцинации от коронавируса на базе предприятий.

Напомним, что ОК «Русал» («Русский алюминий») владеет 43 заводами на пяти континентах планеты. На предприятиях компании работают тысячи людей. Ежегодно они получают все необходимые льготы и социальные гарантии. Забота о сотрудниках помогает сплотить и мотивировать коллектив, а также повысить уровень жизни персонала.