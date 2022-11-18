13-летний подросток угнал Honda CR-V в Алтайском крае

Сотрудники Госавтоинспекции раскрыли угон автомобиля Honda CR-V, который произошёл в Советском районе Алтайского края. Как сообщает паблик «В курсе 22», в ходе грамотных действий сотрудники полиции выяснили, что угонщиком оказался 13-летний подросток.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как удалось ребёнку угнать автомобиль и зачем — пока неизвестно.