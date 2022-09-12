14-летняя девочка из Барнаула год отсылала свои обнаженные фото 25-летнему хабаровчанину

25-летнему хабаровчанину грозит 20 лет колонии за то, что он опубликовал интимные фото 14-летней девочки из Барнаула. Об этом сообщает Mash.

Молодой человек познакомился с девочкой в интернете, но при знакомстве она заявила, что ей 17. Дружеское общение быстро переросло в интимное, а в переписке стали появляться обнажённые фото и видео от подростка.

Только через год девочка призналась, что она учится в восьмом классе, а ещё сказала, что у неё появился молодой человек и она хочет прервать общение.

Хабаровчанин обиделся и раскидал фотографии школьницы по социальным сетям, а также оправил её родственникам, которые обратились в полицию.

25-летнему мужчине предъявили обвинение по четырём статьям.