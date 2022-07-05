19-летний житель Алтайского края лишился уха в пьяном ДТП

В Алтайском крае водитель легкового автомобиля пострадал в жёстком ДТП, сообщает «Инцидент Рубцовск».

Авария случилась в селе Новоегорьевское Егорьевского района 5 июля около 05:30. По данным сообщества, 19-летний водитель был пьян.

Молодой человек ехал на Toyota Vista по улице Пролетарской на большой скорости. Не справившись с управлением, он допустил опрокидывание авто в районе дома № 60 по переулку Школьному.

Фото: «Инцидент Рубцовск»

Водителя госпитализировали с множественными тяжёлыми травмами. По данным сообщества, он лишился левого уха.

Напомним, 4 июля на трассе А-322 произошло жёсткое ДТП, в результате которого пострадал человек.