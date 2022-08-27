Барнаульский «Спортивный мир» подозревают в нарушении антимонопольных законов из-за «Спортмастера»

В Алтайском крае возбудили дело о нарушении антимонопольного законодательства против сети магазинов «Спортивный мир». Как сообщает пресс-служба ФАС региона, вопросы появились к компании из-за того, что название и вывески которой очень напоминают известный бренд «Спортмастер».

В ведомстве отметили, что несмотря на отдельные отличия, визуальный анализ показывает высокое сходство. При этом незаконное использование обозначений, похожих на уже зарегистрированные знаки запрещено законом. В ФАС отметили, что компании работают в одной сфере, из-за чего покупатели могут запутаться.

Обстоятельства дела рассмотрят 30 августа. Если «антимонопольщики» подтвердят нарушения, то бизнесмена привлекут к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.33 КоАП РФ.