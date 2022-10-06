38 человек погибли в результате нападения на детский сад в Таиланде
Мужчина пришел в заведение, чтобы убить своего ребенка, но впал в ярость
6 октября 2022, 23:12, Илья Звягинцев
Бывший полицейский напал на детский сад в городе на северо-востоке Таиланда. Об этом сообщает агентство «Рейтер».
Преступник пришёл в дошкольное учреждение для того, чтобы расправиться со своим ребёнком. Уже на входе он убил пятерых человек, после чего в ярости начал убивать остальных. Всего от его руки погиб 21 ребёнок.
После этого мужчина вышел на улицу, где открыл стрельбу. Позднее он вернулся домой и убил свою жену с ребёнком.
В полиции рассказали, что злоумышленник ранее был уволен из правоохранительных органов из-за наркотиков.
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