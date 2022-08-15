ФСБ предотвратила подрыв нефтепровода в Волгоградской области

Федеральная служба безопасности заявила, что предотвратила готовившийся украинскими спецслужбами взрыв нефтепровода в Волгоградской области. Как сообщает РИА Новости, устроить подрыв трубы собирались двое россиян из радикальной группировки «Реструкт», которая была создана уже умершим националистом Максимом Марцинкевичем (более известен по прозвищу «Тесак»).

Отмечается, что организацию диверсии вели члены организации, 36-летний россиянин и 34-летний Украинец. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

На месте преступления силовики изъяли самодельную бомбу большой мощности и два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

ФСБ сообщила, что ведет мероприятия по пресечению преступной деятельности экстремистов и ищет их пособников на территории России.