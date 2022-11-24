Колесо загорелось у рейсового автобуса в Барнауле

В Барнауле на проспекте Ленина произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.

По данным пожарных, у рейсового автобуса загорелось колесо. Пассажиры, которые находились в салоне в момент возгорания, самостоятельно вышли на улицу.

«На место происшествия выезжали две пожарные автоцистерны. Причина происшествия — неисправность транспортного средства», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в центре Барнаула автобус с серьёзными проблемами с двигателем задымил улицу.