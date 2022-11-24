Колесо загорелось у рейсового автобуса в Барнауле
Пассажиры, которые находились в салоне, смогли самостоятельно выйти на улицу
24 ноября 2022, 10:50, Илья Звягинцев
В Барнауле на проспекте Ленина произошёл пожар. Подробности рассказали в региональном главке МЧС.
По данным пожарных, у рейсового автобуса загорелось колесо. Пассажиры, которые находились в салоне в момент возгорания, самостоятельно вышли на улицу.
«На место происшествия выезжали две пожарные автоцистерны. Причина происшествия — неисправность транспортного средства», — проинформировали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в центре Барнаула автобус с серьёзными проблемами с двигателем задымил улицу.
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