В центре Барнаула «загорелся» пассажирский автобус и «сильно надымил»

В Барнауле автобус «загорелся» на проспекте Ленина возле здания Алтайского государственного технического университета, сообщает «Инцидент Барнаул».

«Загорелся автобус. Поджарился практически. Не выдержал работы. Вроде бы ничего серьёзного, успели потушить, но дыма наделал на весь центр», — рассказал очевидец.

После опубликовали ещё одно видео с разъяснением: «Автобус не загорелся, а сильно надымил».

Ранее барнаульские перевозчики предложили повысить цены на проезд в общественном транспорте, чтобы в том числе обновить автопарк.