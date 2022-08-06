Московские правоохранители раскрыли убийство, совершённое более 26 лет назад

Московские правоохранители раскрыли дело об убийстве, совершённом на востоке города более 26 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник рассказал журналистам о том, что в квартире на Щёлковском шоссе 25 марта 1996 года нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Предполагается, что до обнаружения оно пролежало около 20 дней.

Тогда правоохранители возбудили уголовное дело, однако раскрыть его удалось только недавно.

4 августа подозреваемого задержали в Подмосковье. Мужчина сразу признался в совершении преступления и пояснил, что застрелил жертву, находясь под действием наркотиков.

Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.