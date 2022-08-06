Московские правоохранители раскрыли убийство, совершённое более 26 лет назад
Подозреваемого задержали и он сразу признался в содеянном
6 августа 2022, 11:50, Илья Звягинцев
Московские правоохранители раскрыли дело об убийстве, совершённом на востоке города более 26 лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Источник рассказал журналистам о том, что в квартире на Щёлковском шоссе 25 марта 1996 года нашли тело мужчины с огнестрельным ранением в голову. Предполагается, что до обнаружения оно пролежало около 20 дней.
Тогда правоохранители возбудили уголовное дело, однако раскрыть его удалось только недавно.
4 августа подозреваемого задержали в Подмосковье. Мужчина сразу признался в совершении преступления и пояснил, что застрелил жертву, находясь под действием наркотиков.
Сейчас фигурант дела находится под подпиской о невыезде.
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