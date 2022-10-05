На Алтае мужчина хотел избежать обязательных работ и напал на сотрудника сельсовета

В Алтайском крае сельчанин хотел избежать обязательных работ и напал на сотрудника сельсовета. Об этом рассказали в региональном СК.

В апреле 2022 года 24-летнего жителя Советского района приговорили к обязательным работам, он систематически пропускал их.

В один из дней сельчанин крепко выпил и направился в сельсовет, чтобы ему отменили работы, однако получил отказ.

Тогда он несколько раз ударил представителя местной власти, причинив ему средней тяжести вред здоровью.

«В ходе следствия обвиняемый вину в совершённом преступлении признал, в содеянном раскаялся» — сказано в сообщении.

Уголовное дело направили в суд.