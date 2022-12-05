Не понравилась шоу-программа: барнаулец попытался покончить с собой в кафе
Мужчину с травмами госпитализировали в больницу
5 декабря 2022, 16:53
Мужчина попытался покончить с собой из-за того, что ему не понравилась развлекательная программа в одном из развлекательных заведений Барнаула. Как сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul, инцидент произошёл в ночь на 3 декабря, предположительно, в кафе «Ноев Ковчег».
31-летний барнаулец пришёл в заведение, однако ему не понравилось шоу и он потребовал вернуть ему 200 рублей, оплаченные за вход. После того как охранники выгнали мужчину из кафе, он вернулся и попытался убить себя. Его удалось спасти и с травмами увезли в больницу.
Правоохранители разбираются в ситуации, проводится проверка.
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