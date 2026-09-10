Несмотря на интерес США к мирному процессу на Украине, у американских властей нет единого мнения по этому вопросу

10 сентября 2026, 21:50, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой своих европейских кураторов, которые препятствуют заключению мирного договора. Об этом он сообщил в беседе с "Лентой.ру", объясняя нежелание Киева идти на сделку.

Ранее президент США Дональд Трамп, делясь впечатлениями от разговора с российским лидером Владимиром Путиным, отметил, что тот настроен на заключение соглашения по Украине. Трамп также выразил надежду, что и Зеленский будет стремиться к тому же.

Депутат подчеркнул, что европейцы инициировали украинский конфликт и препятствуют мирному урегулированию, руководствуясь своими интересами.

"Мы помним, под давлением кого сорвались стамбульские переговоры. Мы помним, кто противился и как они относились к нашим предложениям в 2021 году по безопасности, и продолжается все то же самое. Поэтому в этом отношении Трамп абсолютно прав", — поделился парламентарий.

Ранее Владимир Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ.