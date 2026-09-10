В России назвали причины, по которым Зеленский не готов к сделке
Несмотря на интерес США к мирному процессу на Украине, у американских властей нет единого мнения по этому вопросу
10 сентября 2026, 21:50, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является марионеткой своих европейских кураторов, которые препятствуют заключению мирного договора. Об этом он сообщил в беседе с "Лентой.ру", объясняя нежелание Киева идти на сделку.
Ранее президент США Дональд Трамп, делясь впечатлениями от разговора с российским лидером Владимиром Путиным, отметил, что тот настроен на заключение соглашения по Украине. Трамп также выразил надежду, что и Зеленский будет стремиться к тому же.
Депутат подчеркнул, что европейцы инициировали украинский конфликт и препятствуют мирному урегулированию, руководствуясь своими интересами.
"Мы помним, под давлением кого сорвались стамбульские переговоры. Мы помним, кто противился и как они относились к нашим предложениям в 2021 году по безопасности, и продолжается все то же самое. Поэтому в этом отношении Трамп абсолютно прав", — поделился парламентарий.
Ранее Владимир Путин сделал тревожное предупреждение Западу на ВЭФ.
08:57:51 11-09-2026
А кто такой этот зиленский? Это некий террорист из кривово рога без должности и поста и с израильским паспортом работающий на ми6. Заключать с ним сделки??????
Вопрос номер раз -кто воюет с Россией? Кто на том конце руководит? Кто стоит над анггличанами, США и европейцами? Кто у них главный в штабе? Кто пастух англосаксов? - А вот этого мы до сих пор не знаем. Он не показал еще свое лицо. Мирная делегация от США это прелюдия. Ясно было что она результата не даст. Но она обговаривала детали контакта с пастухом. С которым возможно и будут потом договариваться. И мы сейчас видим следы этого пастуха с его генштабом и ставкой - в Ватикане. После делегации оттуда приехали представители более высокого уровня. Договариваться потому что у них сейчас выхода другого нет. Крысу прижали в угол. Англосаксонская главная крыса скоро покажет лицо и выйдет из тени. И это будет если не сам 666 то его правая рука
09:45:23 11-09-2026
майор (08:57:51 11-09-2026) А кто такой этот зиленский? Это некий террорист из кривово р...
Что вы наделали?! Вы же раскрыли самый страшный секрет, что нами правят рептилоиды, а их глава это Папа Римский. Слышите шаги в за дверью? Это они уже пришли за вами! Бегите, бегите как можно скорее!
14:06:17 11-09-2026
Почему он ещё жив? Ему в аду прогулы ставят несколько лет как