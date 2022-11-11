Отправился добровольцем: сибирский депутат погиб в ходе спецоперации на Украине
39-летний мужчина ушел на СВО в августе
11 ноября 2022, 18:20
Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает НГС со ссылкой на администрацию Маслянинского района, в которой работал народоизбранник.
39-летний мужчина ушел добровольцем на СВО в августе, он служил ефрейтором.
«Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — отметили в администрации.
Похороны погибшего Шмакова прошли в селе Мамоново в Маслянинском районе.
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