Отправился добровольцем: сибирский депутат погиб в ходе спецоперации на Украине

Депутат из Новосибирской области Дмитрий Шмаков погиб в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщает НГС со ссылкой на администрацию Маслянинского района, в которой работал народоизбранник.

39-летний мужчина ушел добровольцем на СВО в августе, он служил ефрейтором.

«Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат», — отметили в администрации.

Похороны погибшего Шмакова прошли в селе Мамоново в Маслянинском районе.