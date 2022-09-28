«Прыгал на голове». Стали известны подробности смертельной драки у барнаульского бара

Стали известны подробности гибели парня у бара «Хмельная пятница» в Барнауле. Как сообщает РЕН ТВ, конфликт вспыхнул между посетителями заведения: с одной стороны на улицу вышли два человека, а с другой — пятеро мужчин.

22-летний агрессивно настроенный местный житель набросился на 21-летнюю жертву, избил, а после попрыгал на голове молодого человека. От полученных травм пострадавший скончался.

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Происшествия Труп молодого человека с пробитой головой нашли у пивбара в Барнауле

Напомним, что, по данным Telegram-канала Unusual Crimes Barnaul, молодой человек, которому на вид примерно 23 года, мог погибнуть из-за того, что ударился головой об асфальт в ходе драки. Двух подозреваемых мужчин задержали.