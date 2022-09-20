Путин выразил соболезнования в связи с гибелью актера Сергея Пускепалиса

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актёра Сергея Пускепалиса, который погиб сегодня, 20 сентября, в жёстком ДТП с фурой в Ярославской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В телеграмме президент напомнил, что Пускепалис всегда оставался честным и перед людьми, и перед самим собой.

«И в жизни, и в творчестве Сергей Пускепалис сохранял верность высоким нравственным, духовным ценностям, идеалам патриотизма и справедливости, поступал так, как велело сердце: помогал людям, поддерживал наших соотечественников, в трудные времена испытаний был рядом с жителями Донбасса», — отмечается в сообщении.

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Общество Актер и режиссер Пускепалис погиб в жестком ДТП

Напомним, что Пускепалис находился в Ford Transit, который столкнулся с фурой. От сильного удара микроавтобус опрокинуло на бок. Водитель грузовика сейчас в реанимации ростовской больницы.