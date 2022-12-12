Пьяный водитель раздавил палатку с рыбаками на озере под Новосибирском

В Новосибирской области на озере Чаны палатку с рыбаками раздавил автомобиль, который на большой скорости ездил по льду, пишет «КП-Новосибирск».

«Мы с зятем приехали на рыбалку из Калачинского района Омской области: места эти хорошо знали, были тут уже не раз. На льду поставили палатку, сами стали рыбачить. Заметили, что какой-то пьяный мужик на иномарке ездил по льду, но значения не придали. Потом сами зашли погреться в палатку. Сначала услышали резкий шум мотора, а потом я почувствовал удар и упал. Пару минут я лежал, не понимал, что происходит. А когда пришёл в себя, то увидел, что нашу палатку снесло, а зять уже мёртвый», — рассказал один из рыбаков, который чудом остался жив.

Водитель извинялся и пытался оказать помощь пострадавшим. Кричал погибшему: «Только живи, живи». После приехала полиция и задержала мужчину.

«Я позвонил сестре, сказал, что её муж погиб. Ему было всего 37 лет, у них трое детей. Завтра я заберу тело из морга и повезу его в Омскую область — хоронить», — добавил рыбак.