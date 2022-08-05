Сибирский боксер попал в тайскую тюрьму, где за печенье тренировал заключенных

Спортсмен из Новосибирска уже три с половиной месяца находится в тайской тюрьме по обвинению в краже байка и нарушении миграционного законодательства, сообщает «КП-Новосибирск».

37-летний мужчина уехал в Таиланд больше трёх лет назад — ещё до начала пандемии коронавируса. Когда из-за ковида стали отменять рейсы в Россию, он решил остаться на Пхукете, где и попал в неприятную историю.

«У меня есть свой байк, причин воровать чужой у меня не было. В тот день я случайно встретился со знакомыми, они выпивали, а потом решили продолжить вечеринку в другом месте. Меня попросили забрать байк одного из знакомых с автомойки и приехать к ним — они сами уехали на машине. Когда пришёл на автомойку, понял, что ни один из работников не говорит по-русски, а я совсем не знаю английского. Кивнул на байк, который увидел: мол, его надо забрать? Сотрудник автомойки кивнул в ответ, я сел на байк и уехал к знакомым. На байке я приехал к знакомым: было темно, они не увидели, что я забрал с автомойки чужой», — рассказал новосибирец.

Утром к мужчине пришли полицейские. Связали руки и ноги, закинули в багажник машины и повезли в отдел. После отправили в тайскую тюрьму — там боксёра кормили рисом с водой, а личных денег на что-то вкусное не было, например, на печенье.

Пока сибиряк ждал помощи консульства, выкручивался как мог. Сначала обменял шорты на еду, а потом стал тренировать заключённых — учил боксировать, а взамен с ним делились пищей.

Как уверяет мужчина, когда представители консульства пришли в тюрьму, они посоветовали признать вину.

«Я признал свою вину в том, что нарушил миграционное законодательство: из-за того, что оказался в тюрьме, не успел продлить действие ковидного штампа. Но байк я не крал и свою вину не признал», — подчеркнул он.

Сейчас спортсмена перевели в тюрьму для тех, кого депортируют из страны, но пока неизвестно, когда его отправят в Россию.