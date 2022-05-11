Соцсети: трамвай протаранил «Волгу» на Змеиногорском тракте в Барнауле
Отечественное авто получило серьёзные повреждения
11 мая 2022, 11:22, Никита Черников
В Барнауле утром 11 мая произошло ДТП. На Змеиногорском тракте возле онкологического центра «Надежда» трамвай врезался в «Волгу», сообщают очевидцы в соцсетях.
Отечественный автомобиль получил серьёзные повреждения.
Скриншот из видео / «ВКонтакте»
О пострадавших и других обстоятельствах происшествия информации нет. Движение электротранспорта на путях оказалось заблокировано, уточняют пользователи.
Ранее сообщалось, что в Бийске при столкновении «Жигулей» с автобусом погибло три человека.
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