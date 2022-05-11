Соцсети: трамвай протаранил «Волгу» на Змеиногорском тракте в Барнауле

В Барнауле утром 11 мая произошло ДТП. На Змеиногорском тракте возле онкологического центра «Надежда» трамвай врезался в «Волгу», сообщают очевидцы в соцсетях.

Отечественный автомобиль получил серьёзные повреждения.

Скриншот из видео / «ВКонтакте»

О пострадавших и других обстоятельствах происшествия информации нет. Движение электротранспорта на путях оказалось заблокировано, уточняют пользователи.

Ранее сообщалось, что в Бийске при столкновении «Жигулей» с автобусом погибло три человека.