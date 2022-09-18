В Барнауле пожарные эвакуировали 12 человек из-за пожара на балконе пятиэтажки
Пострадавших нет
18 сентября 2022, 11:55, Никита Черников
Пожар в пятиэтажном жилом доме произошёл в Барнауле вечером 17 сентября, сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Происшествие случилось на улице Суворова. По данным паблика «Инцидент Барнаул», речь идёт о доме № 2.
В ведомстве отмечают, что на балконе одной из квартир на четвёртом этаже горели вещи. Из подъезда эвакуировали 12 человек, все взрослые. Очевидцы в соцсетях рассказали, что из огня также вывели двух кошек.
Пожар потушили на площади 20 квадратных метров. На месте работали 12 человек личного состава и 3 автоцистерны. Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.
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