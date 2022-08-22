В Кузбассе силовики освободили захваченных в заложники сотрудников СИЗО

Поздним вечером 21 августа заключённые следственного изолятора № 1 в Кемерове взяли двух сотрудников учреждения в заложники, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУФСИН.

На данный момент правоохранители освобождены, пострадавших нет.

Агентству также рассказали, что злоумышленников было восемь человек — все они обвиняются по тяжким преступлениям. По данным Mash Siberia, это убийство, изнасилование, разбой, грабёж и насилие в отношении властей.

ТАСС пишет, что в заложниках находились мужчина и женщина, их заперли в камере во время режимных мероприятий. «Известия» при этом отмечают, что изначально арестанты захватили трёх человек — мужчину и двух женщин. Одну из них освободили во время переговоров.

Отмечается также, что заключённые требовали приезда прокурора, руководства ФСИН и сотовую связь. Бунтовщики задержаны.