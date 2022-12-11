В Москве нашли новорожденную, мать которой ранее судили за оставление ребенка в опасности
Девочка лежала на лестничной клетке и была завернута в одеяло
11 декабря 2022, 12:55, Илья Звягинцев
Новорожденную брошенную девочку нашли на юге Москвы. Об этом рассказали в городской прокуратуре.
«На лестничной клетке первого этажа жилого дома на улице Паромная жильцом дома обнаружен новорожденный ребенок — девочка примерно семи дней от рождения», — сказано в сообщении.
Девочка лежала на лестничной клетке и была завернута в одеяло. Видимых повреждений на ее теле врачи не обнаружили.
Правоохранители задержали предполагаемую мать ребенка. Ей оказалась горожанка, которую ранее судили за оставление ребенка в опасности.
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