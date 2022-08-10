В Сибири тепловоз слетел с рельсов на проезжую часть

В Иркутской области проводят проверку по факту схода тепловоза на проезжую часть автомобильной дороги. Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России, 10 августа около 10 часов по местному времени на 272-м километре на пути возле станции Вихоревка поезд сошёл на трассу.

В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.