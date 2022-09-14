Житель Алтая на Nissan слетел в кювет и попал в больницу

В Республике Алтай водитель легкового автомобиля получил травмы в результате ДТП, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 12 сентября около 20:00 в Усть-Коксинском районе.

38-летний местный житель ехал на Nissan Sunny со стороны села Усть-Кокса в направлении села Тюнгур. Однако по пути мужчина не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и угодил в кювет. С травмами различной степени тяжести автомобилиста госпитализировали.

«В отношении водителя возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ („Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего“)», — рассказали в ведомстве.

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