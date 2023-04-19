Турчак попросил поддержать Томенко на выборах губернатора Алтайского края

Политик подчеркнул, что лишь сообща жители края сделают регион ещё лучше

19 апреля 2023, 17:53, ИА Амител





































Турчак и Томенко посетили АЗПИ / Фото: Андрей Каспришин

Первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, посетивший с рабочим визитом Алтайский край, призвал поддержать на выборах губернатора региона Виктора Томенко.

Турчак 19 апреля встретился с работниками Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ). Он подчеркнул, что в Москве "точно поддержат" Томенко.

"Я хотел вас попросить, поддержите нашего коллегу Виктора Петровича. Мы его точно поддержим, потому что изменения, которые за этот пятилетний цикл произошли... Реально меняется картинка. Сообща, плечо к плечу, мы выстоим в этот тяжёлый период", – сказал первый зампред Совфеда.

Турчак отметил, что только вместе, объединившись, можно развивать и производство в Алтайском крае, и экономику региона.

Ранее Томенко рассказал об итогах работы промышленности края за пять лет, а также объяснил, почему регион стал лидером рейтинга по росту числа работающих.

Напомним, выборы главы региона пройдут в единый день голосования – 10 сентября 2023 года.