Резкое похолодание и сильный снег. Штормовое предупреждение объявили на Алтае на три дня
Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и более
09 февраля 2026, 16:01, ИА Амител
В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на вторую половину дня 10 февраля, сутки 11 февраля и ночь 12 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.
«Ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, местами сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. 12 февраля резкое похолодание», — предупредили синоптики.
В крае днем 10 февраля будет 0...+5 градусов. В среду, 11 февраля, ожидается +1...+6 градусов, по северо-западу до -4 градусов. А 12 февраля похолодает до -11...-16 градусов, по югу местами -5...-10 градусов.
В Барнауле 10 и 11 февраля прогнозируют +1...+3 градуса. 12 февраля будет -11...-13 градусов.
16:16:11 09-02-2026
Зато в среду +5, машинки хоть все оттают да тротуары какие-то очистят
16:43:55 09-02-2026
Хаарп на Аляске поди включили . Нечто у них было запланировано это сделать , на основании этого были в курсе рас существовали уже официально планы включить , ничего непредвиденного и даже учли в прогнозе погоды ... ?
18:58:15 09-02-2026
Гость (16:43:55 09-02-2026) Хаарп на Аляске поди включили . Нечто у них было запланирова... Рен Тв завязывай смотреть.