Резкое похолодание и сильный снег. Штормовое предупреждение объявили на Алтае на три дня

Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с и более

09 февраля 2026, 16:01, ИА Амител

Снег, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение на вторую половину дня 10 февраля, сутки 11 февраля и ночь 12 февраля, сообщает региональный Гидрометцентр.

«Ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, переходящие в снег, местами сильный снег, гололедные явления, метели, усиление ветра до 17–22 м/с, местами порывы 25 м/с и более. На дорогах местами сильная гололедица, снежные заносы. 12 февраля резкое похолодание», — предупредили синоптики.

В крае днем 10 февраля будет 0...+5 градусов. В среду, 11 февраля, ожидается +1...+6 градусов, по северо-западу до -4 градусов. А 12 февраля похолодает до -11...-16 градусов, по югу местами -5...-10 градусов.

В Барнауле 10 и 11 февраля прогнозируют +1...+3 градуса. 12 февраля будет -11...-13 градусов.