В Алтайском крае после похолодания температура вновь поднимется до нуля
Осадки в виде снега прекратятся почти повсеместно
08 февраля 2026, 12:00, ИА Амител
Жителей Алтайского края ждет очередной температурный скачок: после ночного похолодания в воскресенье до -23 градусов в понедельник, 9 февраля, воздух вновь прогреется до нулевых значений.
Как сообщает региональный Гидрометцентр, в Барнауле днем 9 февраля ожидается -2...-4 градуса, в то время как в предгорьях температура может достичь 0°С.
В понедельник утром сохранится морозная погода от -13 до -18, местами до -23 градусов, но уже к полудню начнется резкое потепление, сопровождающееся усилением южного ветра с порывами до 15 м/с.
Таким образом, характерная для этого февраля неустойчивая погода с чередованием похолоданий и оттепелей продолжится. Синоптики рекомендуют жителям края учитывать резкие температурные перепады при планировании поездок и выбирать соответствующую одежду.
Отличная погода, жаль только не хватает ледяного дождя!!! 🤗😋