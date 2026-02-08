НОВОСТИПогода в Барнауле

В Алтайском крае после похолодания температура вновь поднимется до нуля

Осадки в виде снега прекратятся почти повсеместно

08 февраля 2026, 12:00, ИА Амител

Барнаул зимой / Фото: amic.ru
Барнаул зимой / Фото: amic.ru

Жителей Алтайского края ждет очередной температурный скачок: после ночного похолодания в воскресенье до -23 градусов в понедельник, 9 февраля, воздух вновь прогреется до нулевых значений.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, в Барнауле днем 9 февраля ожидается -2...-4 градуса, в то время как в предгорьях температура может достичь 0°С.

В понедельник утром сохранится морозная погода от -13 до -18, местами до -23 градусов, но уже к полудню начнется резкое потепление, сопровождающееся усилением южного ветра с порывами до 15 м/с.

Таким образом, характерная для этого февраля неустойчивая погода с чередованием похолоданий и оттепелей продолжится. Синоптики рекомендуют жителям края учитывать резкие температурные перепады при планировании поездок и выбирать соответствующую одежду.

Барнаул Алтайский край Погода

Комментарии 1

Avatar Picture
Сергей😎

12:07:29 08-02-2026

Отличная погода, жаль только не хватает ледяного дождя!!! 🤗😋

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров