Россиянам дали совет, как правильно знакомиться в интернете

Ключ к успеху – честность

29 ноября 2025, 19:05, ИА Амител

Знакомства в сети / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Александр Давыдов, создатель дейтинг-приложения, поделился с "Газетой.ru" советами о том, как успешно взаимодействовать в онлайн-среде и вызывать симпатию с первых же фраз.

Ключевым моментом для удачного знакомства, по мнению специалиста, является правдивость. Информация в профиле должна соответствовать действительности, а снимки – актуальными и без избыточной обработки.

«Откровенность в личном деле – залог надежности. Если человек не соответствует представленному образу, у партнера возникает ощущение обмана, и вероятность дальнейшего развития отношений значительно падает», – подчеркнул Давыдов.

Существенное значение имеет и то, как начинается само общение. Начальные сообщения стоит делать более индивидуальными, учитывая увлечения или особенности страницы потенциального партнера. Небольшое, продуманное и конкретное сообщение намного эффективнее шаблонного приветствия.