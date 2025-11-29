Россиянам дали совет, как правильно знакомиться в интернете
Ключ к успеху – честность
29 ноября 2025, 19:05, ИА Амител
Александр Давыдов, создатель дейтинг-приложения, поделился с "Газетой.ru" советами о том, как успешно взаимодействовать в онлайн-среде и вызывать симпатию с первых же фраз.
Ключевым моментом для удачного знакомства, по мнению специалиста, является правдивость. Информация в профиле должна соответствовать действительности, а снимки – актуальными и без избыточной обработки.
«Откровенность в личном деле – залог надежности. Если человек не соответствует представленному образу, у партнера возникает ощущение обмана, и вероятность дальнейшего развития отношений значительно падает», – подчеркнул Давыдов.
Существенное значение имеет и то, как начинается само общение. Начальные сообщения стоит делать более индивидуальными, учитывая увлечения или особенности страницы потенциального партнера. Небольшое, продуманное и конкретное сообщение намного эффективнее шаблонного приветствия.
07:50:33 30-11-2025
ерунда это всё....
если язык в 5-й точке, то никакая честность не спасёт.
13:56:51 30-11-2025
Нормальные люди в интернетах не знакомятся. Человека нужно видеть, а не представлять какой он хороший по его же описанию. Знакомства в инете ничем хорошим не заканчиваются.