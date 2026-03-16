"Новые люди" заняли третью строчку в рейтинге партий

Социологи зафиксировали рост поддержки политической силы Алексея Нечаева

16 марта 2026, 16:25, ИА Амител

Аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения обновили рейтинг российских парламентских партий. Согласно свежему исследованию, на третью позицию впервые поднялась партия "Новые люди" под руководством Алексея Нечаева. Политическая сила обошла КПРФ.

Третье место в рейтинге

По данным опроса, уровень поддержки партии "Новые люди" составляет 9,5%. Такой уровень поддержки высказали россияне, отвечая на вопрос по голосованию, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье. Для сравнения: за "Единую Россию" проголосовали бы 32,1% участников исследования, за ЛДПР — 10,1%, за КПРФ — 9,3%, показатель партии "Справедливая Россия" составил 5,4%. По оценкам политологов, на предстоящих выборах в Госдуму "Новые люди" могут претендовать даже на вторую позицию.

Политика без лишних ограничений

В начале марта партия провела съезд, где представила обновленный вариант своей предвыборной программы. Среди предложений — пересмотр ограничений в интернете, принятых за последние годы. В партии считают, что часть таких мер мешает пользователям и предпринимателям, поэтому их необходимо отменить. Также прозвучала инициатива запретить блокировку сайтов без судебного решения.

Незадолго до съезда Алексей Нечаев выступил в Государственной Думе во время отчета правительства и предложил провести год без новых запретов. По мнению политика, пополнять бюджет можно без дополнительной нагрузки на граждан. Среди предложенных мер — легализовать платную тонировку автомобилей и продавать "красивые" автомобильные номера через портал "Госуслуги".

«Из-за постоянных запретов люди просто не знают, как жизнь поменяется завтра. Растет тревожность, и мы видим это по растущим продажам антидепрессантов. При этом доверие к государству размывается. А без доверия не будет развития. Первое, что нужно сделать, — вернуть людям уверенность в завтрашнем дне», — заявил Нечаев.

Решения для повседневных проблем

С начала года в стране участились случаи блокировки банковских счетов из-за подозрительных операций. Иногда доступ к деньгам теряют даже из-за небольших переводов. В партии предложили создать на портале "Госуслуги" систему "единого окна", где граждане смогут подать заявление на разблокировку счетов. Инициативу поддержали в правительстве, сейчас ее прорабатывают совместно с Банком России.

Кроме того, представители партии считают необходимым компенсировать гражданам финансовые потери, если блокировка произошла по ошибке. Например, если из-за этого человек не смог вовремя внести платеж по ипотеке.

Инициативы в поддержку семей

Еще одной темой, о которой говорят в партии, стали долги по алиментам. По данным парламентариев, из-за таких задолженностей более миллиона детей в стране живут в бедности. Одиноким родителям приходится годами добиваться выплат через суды.

Лидер партии предложил создать государственный алиментный фонд. Согласно этой идее, государство будет временно выплачивать деньги детям вместо должников, а затем самостоятельно заниматься их поиском и взысканием средств.

Ранее в России появился открытый реестр неплательщиков алиментов. Одним из инициаторов его создания выступила партия "Новые люди". Сейчас в базе уже более 300 тысяч человек. В партии предлагают расширить механизм — например, связать реестр с сервисами знакомств, чтобы предупреждать женщин о возможных рисках.

Также обсуждается идея интеграции базы должников с системами работодателей, чтобы неплательщики не могли скрывать реальные доходы.

В настоящее время партия "Новые люди" готовится к выборам в Госдуму и формирует команду кандидатов. Окончательный список представят на следующем съезде. Предполагается, что его возглавят Алексей Нечаев, Сардана Авксентьева и Владислав Даванков.

