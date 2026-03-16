Жители Сычевки спустя 20 лет ожиданий могут получить газ благодаря депутату
Населенный пункт включили в проект изменений схемы газоснабжения Алтайского края
16 марта 2026, 17:00, ИА Амител
Жители села Сычевка Смоленского района после почти 20 лет ожиданий получили надежду на газификацию. Сельчане обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву. Парламентарий направил депутатский запрос в правительство Алтайского края, после чего власти сообщили, что населенный пункт включили в проект изменений генеральной схемы газоснабжения региона.
Многолетняя проблема отопления
Жители Сычевки рассказали народному избраннику о давней проблеме с отоплением. После закрытия центральной котельной сельчане многие годы отапливают дома дровами и углем. По словам местных жителей, они не раз пытались привлечь внимание к этой ситуации и обращались в разные инстанции, однако вопрос оставался нерешенным около 20 лет.
Запрос депутата и ответ властей
После обращения Александр Терентьев направил депутатский запрос в правительство региона. В ответе сообщили, что село включили в проект изменений генеральной схемы газоснабжения региона. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем включить населенный пункт в программу газификации.
«Очень надеюсь, что спустя столько лет проблема сдвинется с мертвой точки, а я, в свою очередь, буду держать вопрос на контроле и добиваться его дальнейшего продвижения», — сообщил Александр Терентьев в своем телеграм-канале.
Как сообщал amic.ru, ранее Александр Терентьев помог жителям еще одного алтайского села — Тугозвоново — решить проблему с доступом к банковским услугам. После закрытия отделения Сбера они не могли оплатить комуслуги, получить зарплаты и пенсии. Теперь в село раз в месяц приезжает мобильный офис банка.
17:04:19 16-03-2026
стопудов жалобу в москву кто то написал и там ее рассмотрели и местных наказать решили
08:58:42 17-03-2026
Гость (17:04:19 16-03-2026) стопудов жалобу в москву кто то написал и там ее рассмотрели... этими жалобами там одно место подтирают, святая простота....дело к выборам идет и таких новостей будет воз и маленькая тележка, а после выборов ни депутата ни газа никто больше не увидит. И самое главное ведь вы читаете и верите, что ах как хорошо, "добрый дядя помог" и в голову то даже не придет, что эти ситуации, как эта с газом, как раз и создаются из за того, что "добрые дяди" ни черта не делают свою работу, за которую получают из нашего кармана напрямую!!! Система вся сгнила и это не лечиться единичной помощью.
19:07:28 16-03-2026
Ну, ещё двадцать лет и тогда может быть газифицируют Сычёвку, а может и ещё не раз изменят схему...
08:52:07 17-03-2026
Думаю, за 20 лет накопили на газификацию.
09:17:28 17-03-2026
Заголовок звучит так, будто народный избранник обнаружил запасы газа в Сычевке, добыл их и собственноручно подключил новое топливо к системе газоснабжения населенного пункта.