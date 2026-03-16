Жители Сычевки спустя 20 лет ожиданий могут получить газ благодаря депутату

Населенный пункт включили в проект изменений схемы газоснабжения Алтайского края

16 марта 2026, 17:00, ИА Амител

Жители села Сычевка Смоленского района после почти 20 лет ожиданий получили надежду на газификацию. Сельчане обратились за помощью к депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву. Парламентарий направил депутатский запрос в правительство Алтайского края, после чего власти сообщили, что населенный пункт включили в проект изменений генеральной схемы газоснабжения региона.

Многолетняя проблема отопления

Жители Сычевки рассказали народному избраннику о давней проблеме с отоплением. После закрытия центральной котельной сельчане многие годы отапливают дома дровами и углем. По словам местных жителей, они не раз пытались привлечь внимание к этой ситуации и обращались в разные инстанции, однако вопрос оставался нерешенным около 20 лет.

Запрос депутата и ответ властей

После обращения Александр Терентьев направил депутатский запрос в правительство региона. В ответе сообщили, что село включили в проект изменений генеральной схемы газоснабжения региона. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем включить населенный пункт в программу газификации.

«Очень надеюсь, что спустя столько лет проблема сдвинется с мертвой точки, а я, в свою очередь, буду держать вопрос на контроле и добиваться его дальнейшего продвижения», — сообщил Александр Терентьев в своем телеграм-канале.

