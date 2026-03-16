Депутаты Европарламента не смогли найти Иран на карте мира

Видео с неправильными ответами депутатов выложили в Сеть

16 марта 2026, 16:30, ИА Амител

Флаг Франции / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Во французском издании Le Parisien сообщили о скандале в Европарламенте, вызванном тем, что ряд депутатов не смогли правильно указать местоположение Ирана на карте мира, пишет РИА Новости.

Видеозапись с ответами парламентариев была сделана еще в начале марта, но общественный резонанс возник лишь в минувшие выходные — ролик возмутил сотни пользователей и спровоцировал жаркие дискуссии внутри самого Европарламента.

В материале издания приводится перечень стран, которые депутаты ошибочно принимали за Иран:

«Болгария, Турция, Афганистан, Саудовская Аравия… Эти страны были перепутаны с Ираном некоторыми депутатами Европарламента».

Конкретные примеры промахов также стали достоянием общественности. Евродепутат от Социалистической партии Эмма Рафовиц указала на Болгарию, а ее коллега из партии "Возрождение" Фабьенн Келлер приняла за Иран Турцию.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что Европарламент участвует в голосовании по вопросам, связанным с военным конфликтом между США и Ираном, который продолжается с 28 февраля. Комментируя произошедшее, евродепутат от левой партии "Непокоренная Франция" Манон Обри отметила, что ошибки коллег выглядели бы забавно, если бы не контекст текущих событий.

«Теперь я лучше понимаю, почему некоторые не решаются ее осудить!» — написала она в соцсети X.

Напряженность между сторонами остается высокой. Израиль заявляет, что его цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия, а США угрожают уничтожением военного потенциала Ирана и призывают к смене режима.

В свою очередь, иранские власти заявляют о готовности защищаться и пока не видят оснований для возобновления переговоров.

