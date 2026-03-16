Понимание геополитической карты — необходимый минимум для любого государственного деятеля

16 марта 2026, 16:42, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Французские и европейские политики настолько утратили географическую грамотность, что не могут определить местоположение Ирана. Изучение географии, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, вызовет у них лишь "фантомные боли", связанные с колониальным прошлым Европы, пишет "Газета.ru".

Милонов отметил, что для ознакомления с положением бывших колоний французские и европейские парламентарии могут обратиться в Африканский корпус Минобороны России.

«Современным европейским политикам нет необходимости знать географию, так как их роль ограничена рамками национальных границ», — добавил депутат.

Милонов также указал на то, что США значительно ограничили самостоятельность Франции и других стран ЕС в международных делах, что привело к нынешней ситуации, когда европейские депутаты не могут найти Иран на карте.

По словам народного избранника, изучение географии вызовет у европейских парламентариев болезненные воспоминания о колониальном прошлом, поэтому учить ее не имеет смысла.

Ранее Орбан сравнил стратегию ЕС по России с планами Гитлера и Наполеона.