Депутат Милонов раскритиковал коллег из ЕС за незнание географии

Понимание геополитической карты — необходимый минимум для любого государственного деятеля

16 марта 2026, 16:42, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Французские и европейские политики настолько утратили географическую грамотность, что не могут определить местоположение Ирана. Изучение географии, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, вызовет у них лишь "фантомные боли", связанные с колониальным прошлым Европы, пишет "Газета.ru".

Милонов отметил, что для ознакомления с положением бывших колоний французские и европейские парламентарии могут обратиться в Африканский корпус Минобороны России.

«Современным европейским политикам нет необходимости знать географию, так как их роль ограничена рамками национальных границ», — добавил депутат.

Милонов также указал на то, что США значительно ограничили самостоятельность Франции и других стран ЕС в международных делах, что привело к нынешней ситуации, когда европейские депутаты не могут найти Иран на карте.

По словам народного избранника, изучение географии вызовет у европейских парламентариев болезненные воспоминания о колониальном прошлом, поэтому учить ее не имеет смысла. Если они захотят узнать о жизни бывших колоний, им следует обратиться к российскому Африканскому корпусу.

Ранее Орбан сравнил стратегию ЕС по России с планами Гитлера и Наполеона.

Танкер, нефть / Изображение сгенерировано

"Рынок горит". Почему подорожавшая из-за Ирана нефть несет России и выгоду, и угрозы

Нефтегазовый выигрыш чреват для нас политическим провалом, предупреждают эксперты
НОВОСТИЭкономика

Комментарии 10

Антон

16:32:50 16-03-2026

Когда он исчезнит

Гость

16:40:12 16-03-2026

"Милонов обучался в Санкт-Петербургской духовной академии, откуда был отчислен летом 2017 года за неуспеваемость, так как пропустил экзаменационную сессию.."

География, география.. Вон Милонов вообще двоечник и это ему никак не мешает (и даже помогает) в государственной деятельности - инициативы прут как из вулкана, и все большие и красивые.

Олег

16:48:50 16-03-2026

Милонов в молодости отстаивал права ЛГБТ будучи помощником депутатки Старовойтовой.

Олег

16:59:11 16-03-2026

С 1994 по 95 год трудился помощником депутата Госдумы Виталия Савицкого, а с 1997 по 98 год – Галины Старовойтовой. После гибели последней помогал депутату Тюльпанову.
По рукам депутатским пошел - опыта разного набирался.

Гость

16:59:55 16-03-2026

Уверен, что половина здешних комментаторов тоже не знает, где находится Иран

Гость

23:46:56 16-03-2026

Правильно говорить Ирак 🤣
Правильно говорить Ирак 🤣

Гость

18:56:56 16-03-2026

Откуда у Милонова коллеги в ЕС?

Гость

19:47:55 16-03-2026

Гость (18:56:56 16-03-2026) Откуда у Милонова коллеги в ЕС?... Знакомые по тусовкам в питерских клубах

Гость

23:46:29 16-03-2026

В питерских клубах тусили сааавсем другие люди. Там даже табличка потом висела
В питерских клубах тусили сааавсем другие люди. Там даже табличка потом висела

Гость

12:38:05 17-03-2026

Он сам-то знает? Поди спроси его где Алтай находится тоже будет тупить на карте? Да еще перепутает Алтайский край и Республику Алтай.

