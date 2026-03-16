Депутат Милонов раскритиковал коллег из ЕС за незнание географии
Понимание геополитической карты — необходимый минимум для любого государственного деятеля
16 марта 2026, 16:42, ИА Амител
Французские и европейские политики настолько утратили географическую грамотность, что не могут определить местоположение Ирана. Изучение географии, по мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, вызовет у них лишь "фантомные боли", связанные с колониальным прошлым Европы, пишет "Газета.ru".
Милонов отметил, что для ознакомления с положением бывших колоний французские и европейские парламентарии могут обратиться в Африканский корпус Минобороны России.
«Современным европейским политикам нет необходимости знать географию, так как их роль ограничена рамками национальных границ», — добавил депутат.
Милонов также указал на то, что США значительно ограничили самостоятельность Франции и других стран ЕС в международных делах, что привело к нынешней ситуации, когда европейские депутаты не могут найти Иран на карте.
По словам народного избранника, изучение географии вызовет у европейских парламентариев болезненные воспоминания о колониальном прошлом, поэтому учить ее не имеет смысла. Если они захотят узнать о жизни бывших колоний, им следует обратиться к российскому Африканскому корпусу.
16:32:50 16-03-2026
Когда он исчезнит
16:40:12 16-03-2026
"Милонов обучался в Санкт-Петербургской духовной академии, откуда был отчислен летом 2017 года за неуспеваемость, так как пропустил экзаменационную сессию.."
География, география.. Вон Милонов вообще двоечник и это ему никак не мешает (и даже помогает) в государственной деятельности - инициативы прут как из вулкана, и все большие и красивые.
16:48:50 16-03-2026
Милонов в молодости отстаивал права ЛГБТ будучи помощником депутатки Старовойтовой.
16:59:11 16-03-2026
С 1994 по 95 год трудился помощником депутата Госдумы Виталия Савицкого, а с 1997 по 98 год – Галины Старовойтовой. После гибели последней помогал депутату Тюльпанову.
По рукам депутатским пошел - опыта разного набирался.
16:59:55 16-03-2026
Уверен, что половина здешних комментаторов тоже не знает, где находится Иран
23:46:56 16-03-2026
Правильно говорить Ирак 🤣
Правильно говорить Ирак 🤣
18:56:56 16-03-2026
Откуда у Милонова коллеги в ЕС?
19:47:55 16-03-2026
Гость (18:56:56 16-03-2026) Откуда у Милонова коллеги в ЕС?... Знакомые по тусовкам в питерских клубах
23:46:29 16-03-2026
В питерских клубах тусили сааавсем другие люди. Там даже табличка потом висела
В питерских клубах тусили сааавсем другие люди. Там даже табличка потом висела
12:38:05 17-03-2026
Он сам-то знает? Поди спроси его где Алтай находится тоже будет тупить на карте? Да еще перепутает Алтайский край и Республику Алтай.