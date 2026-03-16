Бойца СВО из Алтайского края освободили из украинского плена

16 марта 2026, 17:28, ИА Амител

Освобожденные из плена бойцы СВР / Фото: Минобороны РФ

В начале марта 2026 года состоялся масштабный обмен военнопленными между Россией и Украиной по принципу "500 на 500". О деталях процесса 14 марта проинформировал уполномоченный по правам человека в Алтайском крае Антон Васильев, отметив, что среди освобожденных есть и уроженец региона.

Процедура обмена проходила в два этапа — 5 и 6 марта. По данным Министерства обороны РФ, в первый день на родину из‑под контроля киевских властей вернулись 200 российских военнослужащих. На следующий день украинская сторона передала еще 300 бойцов. В ответ Россия освободила 500 солдат противника.

Сейчас все вернувшиеся российские военные находятся на территории Республики Беларусь. Там им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

В дальнейшем их доставят в Россию для полноценного лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.

Освобождение алтайского военнослужащего стало возможным благодаря совместной работе региональных и федеральных правозащитников.

Как пояснил Антон Васильев, ключевую роль в процессе сыграла уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова, а региональный омбудсмен лично участвовал в формировании списка на обмен.

Ранее сообщалось, что за время СВО 40 жителей Алтая вернули из плена, еще около сотни бойцов пропали без вести.