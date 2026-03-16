Без законодательных гарантий такая мера может привести к обратной стороне — ухудшению условий занятости для женщин

16 марта 2026, 15:30, ИА Амител

Женщина, работа / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В России предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа без уменьшения зарплаты. С такой инициативой выступили в Госдуме 6 марта. Авторы идеи считают, что это поможет россиянкам больше времени уделять отдыху и общению с близкими. Обращение уже направили в Министерство труда, пишет "Газета.ru".

Кандидат экономических наук Альбина Дышекова высказала мнение, что инициатива может привести к неоднозначным последствиям на рынке труда. По ее словам, сохранение зарплаты при сокращении рабочего дня увеличит расходы работодателей. Это может снизить привлекательность женщин для найма.

«Разделение на мужские и женские профессии может усилиться. Для выполнения работы потребуется перераспределение обязанностей или увеличение нагрузки на других сотрудников. Это может снизить эффективность труда», — пояснила эксперт.

Дышекова подчеркнула, что инициатива может вызвать рост административных расходов из-за необходимости введения сменного графика. Это может привести к оптимизации трудовых ресурсов, которая в первую очередь затронет женщин.

Тем не менее экономист считает, что улучшение семейных отношений и снижение стресса у женщин могут повысить их производительность в долгосрочной перспективе. Однако для этого нужен комплексный подход, учитывающий индивидуальные особенности всех сотрудников и отказ от гендерных привилегий.

Дышекова выразила сомнения в равноправии полов при введении новой нормы. Она считает, что инициатива может столкнуться с юридическими препятствиями.