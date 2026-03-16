Введение сокращенной пятницы для женщин грозит снижением спроса на их труд
Без законодательных гарантий такая мера может привести к обратной стороне — ухудшению условий занятости для женщин
16 марта 2026, 15:30, ИА Амител
В России предложили сократить рабочий день для женщин по пятницам на два часа без уменьшения зарплаты. С такой инициативой выступили в Госдуме 6 марта. Авторы идеи считают, что это поможет россиянкам больше времени уделять отдыху и общению с близкими. Обращение уже направили в Министерство труда, пишет "Газета.ru".
Кандидат экономических наук Альбина Дышекова высказала мнение, что инициатива может привести к неоднозначным последствиям на рынке труда. По ее словам, сохранение зарплаты при сокращении рабочего дня увеличит расходы работодателей. Это может снизить привлекательность женщин для найма.
«Разделение на мужские и женские профессии может усилиться. Для выполнения работы потребуется перераспределение обязанностей или увеличение нагрузки на других сотрудников. Это может снизить эффективность труда», — пояснила эксперт.
Дышекова подчеркнула, что инициатива может вызвать рост административных расходов из-за необходимости введения сменного графика. Это может привести к оптимизации трудовых ресурсов, которая в первую очередь затронет женщин.
Тем не менее экономист считает, что улучшение семейных отношений и снижение стресса у женщин могут повысить их производительность в долгосрочной перспективе. Однако для этого нужен комплексный подход, учитывающий индивидуальные особенности всех сотрудников и отказ от гендерных привилегий.
Дышекова выразила сомнения в равноправии полов при введении новой нормы. Она считает, что инициатива может столкнуться с юридическими препятствиями.
«Многие мужчины также активно участвуют в семейной жизни и могли бы поддержать идею сокращенного рабочего дня. Это подчеркнуло бы, что домашние дела не являются исключительной обязанностью женщин. В современных условиях необходимо создавать условия для равномерного распределения семейных обязанностей между родителями», — заключила эксперт.
Вам что надо? Вы чио привязались? Дрыхнете на заседаниях думы и считаете, что всем делать нечего? То блеете, что если денег нет, ищите вторую работу, а то ишь. теперь в работы гоните. Хотите проблему с трудоустройством создать женщинам? Вам что не лежится по заграницам на морях-океанах рядом со своми семьями? Отвяньте уже.
18:40:09 16-03-2026
Не будет это соблюдаться. Вон, в школах и поликлинниках и текущие нормы не особо соблюдают.
23:48:41 16-03-2026
Да ладно!.. И кто бы мог подумать?