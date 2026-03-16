Суд в Москве оштрафовал Telegram еще на 35 миллионов рублей

К ответственности компанию привлекли за пять случаев несоблюдения законодательных норм

16 марта 2026, 17:42, ИА Амител

Таганский суд Москвы вынес решение о наложении крупного штрафа на мессенджер Telegram. Компания обязана выплатить 35 миллионов рублей за невыполнение требований об удалении запрещенного контента.

Как передает корреспондент РИА Новости прямо из зала суда, поводом для привлечения к ответственности стали пять эпизодов нарушения законодательства.

Основанием для административного дела послужила часть 4 статьи 13.41 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса материалов, если такая обязанность прямо предусмотрена российским законодательством.

По каждому из пяти зафиксированных нарушений судья огласила отдельное решение: признать компанию Telegram Messenger Inc. виновной и назначить штраф в размере 7 миллионов рублей.

Как следует из материалов дела, протоколы составили в связи с отказом мессенджера удалить контент, который содержит призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Совокупный размер наложенного штрафа составил 35 млн рублей. Напомним, ранее сообщалось, что Telegram в России не будет работать даже с VPN.