В России мошенники используют геоданные с сайтов знакомств, чтобы угрожать жертвам
Пользователям советуют ограничить доступ к этой информации
16 ноября 2025, 14:15, ИА Амител
Аферисты угрожают россиянам и обманывают их при помощи геоданных. Ряд случаев уже зафиксировала полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.
Как уточнили в ведомстве, мошенники заводят доверительные отношения с жертвами на сайтах знакомств, откуда и получают их актуальные геоданные. В дальнейшем злоумышленники угрожают этой информацией, представляясь сотрудниками силовых структур или военнослужащих Украины.
Как правило, таким способом аферисты принуждают людей передать деньги через курьеров или с помощью банковского перевода.
«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба», – пояснили в МВД.
Россиянам советуют ограничить круг лиц, у которых есть доступ к геоданным и другой информации, размещаемой в открытом доступе.
Напомним, в Алтайском крае мошенники пытаются атаковать медиков с помощью новой схемы. В мессенджере Telegram они создают чат, который похож на официальный и называется так же, как медучреждение. Якобы от имени руководства поступает сообщение о том, что "сегодня нужно завершить оцифровку архива". Сотрудникам предлагают перейти в якобы официальный бот, получить там код от фейкового портала госуслуг и переслать его в группу. Несколько подставных сотрудников пересылают код, чтобы смутить жертву.
14:43:11 16-11-2025
Запретить, ради безопасности!
22:53:37 16-11-2025
ату этих извращенцев
09:01:23 17-11-2025
Бред какой-то написали, а наивные жители опять в это поверили.