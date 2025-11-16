Пользователям советуют ограничить доступ к этой информации

16 ноября 2025, 14:15, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Фото: Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Аферисты угрожают россиянам и обманывают их при помощи геоданных. Ряд случаев уже зафиксировала полиция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как уточнили в ведомстве, мошенники заводят доверительные отношения с жертвами на сайтах знакомств, откуда и получают их актуальные геоданные. В дальнейшем злоумышленники угрожают этой информацией, представляясь сотрудниками силовых структур или военнослужащих Украины.

Как правило, таким способом аферисты принуждают людей передать деньги через курьеров или с помощью банковского перевода.

«Указанные действия направлены на запугивание граждан и введение их в заблуждение с целью придания правдоподобности противоправным требованиям. Прямой физической угрозы подобные действия не несут, однако создают условия для причинения значительного материального ущерба», – пояснили в МВД.

Россиянам советуют ограничить круг лиц, у которых есть доступ к геоданным и другой информации, размещаемой в открытом доступе.

Напомним, в Алтайском крае мошенники пытаются атаковать медиков с помощью новой схемы. В мессенджере Telegram они создают чат, который похож на официальный и называется так же, как медучреждение. Якобы от имени руководства поступает сообщение о том, что "сегодня нужно завершить оцифровку архива". Сотрудникам предлагают перейти в якобы официальный бот, получить там код от фейкового портала госуслуг и переслать его в группу. Несколько подставных сотрудников пересылают код, чтобы смутить жертву.