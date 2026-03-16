Chery перестал продавать в России самый "любимый" кроссовер

На данный момент в электронном каталоге доступны всего две модели

16 марта 2026, 17:43, ИА Амител

Авто, покупка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Самый популярный кроссовер Chery — Tiggo 7 Pro Max — больше не доступен для заказа в России. Страница модели исчезла с официального сайта бренда, сообщает Telegram‑канал "Китайские автомобили".

В текущем онлайн‑каталоге остались лишь две модели на выбор. Официальные причины прекращения продаж Tiggo 7 Pro Max в России не озвучены. Тем не менее у дилеров еще сохраняется запас этих автомобилей — несколько сотен машин в различных комплектациях, что подтверждается объявлениями на площадках классифайдов.

Ранее модель предлагалась в четырех вариантах исполнения. Переднеприводные версии Active и Prime стоили 2,61 млн и 2,765 млн рублей соответственно. Полноприводные комплектации Prime и Ultra оценивались в 2,95 млн и 3,24 млн рублей.

Все модификации оснащались одинаковым силовым агрегатом: 1,6‑литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.