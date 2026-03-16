Chery перестал продавать в России самый "любимый" кроссовер
На данный момент в электронном каталоге доступны всего две модели
16 марта 2026, 17:43, ИА Амител
Самый популярный кроссовер Chery — Tiggo 7 Pro Max — больше не доступен для заказа в России. Страница модели исчезла с официального сайта бренда, сообщает Telegram‑канал "Китайские автомобили".
В текущем онлайн‑каталоге остались лишь две модели на выбор. Официальные причины прекращения продаж Tiggo 7 Pro Max в России не озвучены. Тем не менее у дилеров еще сохраняется запас этих автомобилей — несколько сотен машин в различных комплектациях, что подтверждается объявлениями на площадках классифайдов.
Ранее модель предлагалась в четырех вариантах исполнения. Переднеприводные версии Active и Prime стоили 2,61 млн и 2,765 млн рублей соответственно. Полноприводные комплектации Prime и Ultra оценивались в 2,95 млн и 3,24 млн рублей.
Все модификации оснащались одинаковым силовым агрегатом: 1,6‑литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л. с., работающим в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Ранее эксперты рассказали, какие автомобили с пробегом чаще всего выбирают россиянки.
17:51:04 16-03-2026
вопрос цены и качества
в китае он миллион с небольшим стоит.
ну не будут люди за китайчонка платить как за десятилетний лексус
18:26:20 16-03-2026
Позор.
Великая страна зависит от автопрома где ещё 20 лет наз задницу лопухом подтирали .
Могли бы на бэхах ездить или на доджах если бы один об угол не ударился .
По мне бы они пусть все уходят -никто не заплачет.
20:19:53 16-03-2026
Гость (18:26:20 16-03-2026) Позор.Великая страна зависит от автопрома где ещё 20 лет... У тебя лопух порвался, складывай по четыре.
08:51:04 17-03-2026
Гость (18:26:20 16-03-2026) Позор.Великая страна зависит от автопрома где ещё 20 лет... заминусили пЭтриоты всия руси? Чел верно говорит. задолбали в войнушки играть верхушки, страдают по итогу обычные люди, пока бояре играются.