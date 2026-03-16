Сберегательный вклад для участников СВО предложили ввести в Госдуме
Специальный вклад станет не только инструментом накопления, но и формой государственной благодарности за службу
16 марта 2026, 16:03, ИА Амител
Ввести специальный сберегательный вклад с господдержкой и повышенным процентом для участников СВО предложил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. В понедельник Госдума рассмотрит законопроект "О специальных сберегательных депозитах для участников СВО", пишет РИА Новости.
Пояснительная записка к законопроекту объясняет, что новый депозит предназначен для всех граждан, участвующих или уже участвовавших в СВО. Вклад можно открыть за счет средств, полученных во время военной операции.
«Особенность вклада — его безотзывный характер в течение одного-трех лет, что гарантирует сохранность средств до окончания договора. Главная цель инициативы — повысить доходы участников СВО», — отметил Миронов.
Законопроект разрешает пополнять вклад, но запрещает снимать средства до окончания срока действия договора. Государство планирует направлять в федеральный бюджет сумму, равную начисленным процентам, что позволит вкладчикам получать больший доход.
Например, при открытии депозита под 15% годовых государственная поддержка удвоит доход, и за год вкладчик сможет получить 30% от вложенной суммы.
Лидер партии подчеркнул, что предложенный механизм не только сохранит, но и приумножит средства участников СВО.
«Законопроект также определяет лимит на сумму вклада, которая будет софинансироваться государством. Максимальный размер вклада составит пять миллионов рублей на один договор за весь срок. Если общий объем вкладов превысит этот лимит, повышенная процентная ставка будет применяться только к сумме, не превышающей пяти миллионов рублей», — заключил депутат.
16:11:41 16-03-2026
Столько добра Государство народу делает.
Во что превратится любой вклад через длительное время? - оглянитесь назад.
16:28:26 16-03-2026
Грефу не дают покоя деньги которые мимо его проходят, деньги на счетах обесцениваются за год, не удается даже просто сохранить, не то что преумножить.....
16:38:52 16-03-2026
Деньги надо использовать для решения текущих проблем/ задач.
Деньги перестают быть средством накопления/сбережения, банк точно не помошник в этом вопросе.
Золото, серебро, свинец, медь, лучше не драгоценные металлы - разумный способ накопления.
16:39:33 16-03-2026
Очередное чириканье в пустоту от Миронова
16:49:24 16-03-2026
Вклады они особенные для участников СВО предлагают. Будет то же самое , что и со льготной ипотекой - больше двух лет одни разговоры.
18:59:22 16-03-2026
Кто-то не доживёт до окончания срока вклада, остальное сожрёт инфляция.... Сэкономить решили.
19:11:04 16-03-2026
Сейчас время не для накоплений! Сейчас нужно тратить, тратить, тратить. И да, чистая медь, это хороший актив на долгосрок. В связи с развитием ИИ, электромобилей и ещё много чего интересного в будущем.
19:37:18 16-03-2026
Соблазнили участников СВО миллионами - теперь ищут способ: под каким бы соусом выманить у них капитал обратно!?
10:53:51 17-03-2026
Гость (19:37:18 16-03-2026) Соблазнили участников СВО миллионами - теперь ищут способ: п... не в бровь, а в глаз!
10:55:42 17-03-2026
Гость (19:37:18 16-03-2026) Соблазнили участников СВО миллионами - теперь ищут способ: п... Чтобы потом, по-видимому обесценить... Исторически после каждых войн в странах на 2-3 года вспыхивала очень высокая инфляция.