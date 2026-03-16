Специальный вклад станет не только инструментом накопления, но и формой государственной благодарности за службу

16 марта 2026, 16:03, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru

Ввести специальный сберегательный вклад с господдержкой и повышенным процентом для участников СВО предложил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. В понедельник Госдума рассмотрит законопроект "О специальных сберегательных депозитах для участников СВО", пишет РИА Новости.

Пояснительная записка к законопроекту объясняет, что новый депозит предназначен для всех граждан, участвующих или уже участвовавших в СВО. Вклад можно открыть за счет средств, полученных во время военной операции.

«Особенность вклада — его безотзывный характер в течение одного-трех лет, что гарантирует сохранность средств до окончания договора. Главная цель инициативы — повысить доходы участников СВО», — отметил Миронов.

Законопроект разрешает пополнять вклад, но запрещает снимать средства до окончания срока действия договора. Государство планирует направлять в федеральный бюджет сумму, равную начисленным процентам, что позволит вкладчикам получать больший доход.

Например, при открытии депозита под 15% годовых государственная поддержка удвоит доход, и за год вкладчик сможет получить 30% от вложенной суммы.

Лидер партии подчеркнул, что предложенный механизм не только сохранит, но и приумножит средства участников СВО.