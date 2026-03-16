Сберегательный вклад для участников СВО предложили ввести в Госдуме

Специальный вклад станет не только инструментом накопления, но и формой государственной благодарности за службу

16 марта 2026, 16:03, ИА Амител

Здание Госдумы в Москве / Фото: amic.ru
Ввести специальный сберегательный вклад с господдержкой и повышенным процентом для участников СВО предложил лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. В понедельник Госдума рассмотрит законопроект "О специальных сберегательных депозитах для участников СВО", пишет РИА Новости.

Пояснительная записка к законопроекту объясняет, что новый депозит предназначен для всех граждан, участвующих или уже участвовавших в СВО. Вклад можно открыть за счет средств, полученных во время военной операции.

«Особенность вклада — его безотзывный характер в течение одного-трех лет, что гарантирует сохранность средств до окончания договора. Главная цель инициативы — повысить доходы участников СВО», — отметил Миронов.

Законопроект разрешает пополнять вклад, но запрещает снимать средства до окончания срока действия договора. Государство планирует направлять в федеральный бюджет сумму, равную начисленным процентам, что позволит вкладчикам получать больший доход.

Например, при открытии депозита под 15% годовых государственная поддержка удвоит доход, и за год вкладчик сможет получить 30% от вложенной суммы.

Лидер партии подчеркнул, что предложенный механизм не только сохранит, но и приумножит средства участников СВО.

«Законопроект также определяет лимит на сумму вклада, которая будет софинансироваться государством. Максимальный размер вклада составит пять миллионов рублей на один договор за весь срок. Если общий объем вкладов превысит этот лимит, повышенная процентная ставка будет применяться только к сумме, не превышающей пяти миллионов рублей», — заключил депутат.

Комментарии 10

Олег

16:11:41 16-03-2026

Столько добра Государство народу делает.
Во что превратится любой вклад через длительное время? - оглянитесь назад.

Медведь-шатун

16:28:26 16-03-2026

Грефу не дают покоя деньги которые мимо его проходят, деньги на счетах обесцениваются за год, не удается даже просто сохранить, не то что преумножить.....

Олег

16:38:52 16-03-2026

Деньги надо использовать для решения текущих проблем/ задач.
Деньги перестают быть средством накопления/сбережения, банк точно не помошник в этом вопросе.
Золото, серебро, свинец, медь, лучше не драгоценные металлы - разумный способ накопления.

Гость

16:39:33 16-03-2026

Очередное чириканье в пустоту от Миронова

Гость

16:49:24 16-03-2026

Вклады они особенные для участников СВО предлагают. Будет то же самое , что и со льготной ипотекой - больше двух лет одни разговоры.

Гость

18:59:22 16-03-2026

Кто-то не доживёт до окончания срока вклада, остальное сожрёт инфляция.... Сэкономить решили.

Гость

19:11:04 16-03-2026

Сейчас время не для накоплений! Сейчас нужно тратить, тратить, тратить. И да, чистая медь, это хороший актив на долгосрок. В связи с развитием ИИ, электромобилей и ещё много чего интересного в будущем.

Гость

19:37:18 16-03-2026

Соблазнили участников СВО миллионами - теперь ищут способ: под каким бы соусом выманить у них капитал обратно!?

Гость

10:53:51 17-03-2026

Гость (19:37:18 16-03-2026) Соблазнили участников СВО миллионами - теперь ищут способ: п... не в бровь, а в глаз!

Гость

10:55:42 17-03-2026

Гость (19:37:18 16-03-2026) Соблазнили участников СВО миллионами - теперь ищут способ: п... Чтобы потом, по-видимому обесценить... Исторически после каждых войн в странах на 2-3 года вспыхивала очень высокая инфляция.

