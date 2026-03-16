Клещи в Алтайском крае начали раньше времени штурмовать "жертв"

Обычно кровососы начинают проявлять активность в третьей декаде марта

16 марта 2026, 15:27, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

В России стартовал сезон активности клещей — уже зафиксированы первые случаи укусов в 19 регионах страны, включая Алтайский край, сообщают "Известия".

По данным лаборатории "Гемотест", с начала года клещи покусали не менее 100 человек. Чаще всего паразитов выявляют в теплых регионах — Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае, однако укусы зарегистрированы и в Московской, и в Тульской областях, где снег еще не полностью сошел.

Клещи активизировались даже в отдельных сибирских регионах с сохраняющимся снежным покровом и отрицательными температурами — в частности, в Алтайском крае.

В Роспотребнадзоре пояснили, что обычно клещи начинают проявлять активность в третьей декаде марта, хотя сроки варьируются по регионам в зависимости от высоты снежного покрова и погодных условий весны.

Традиционный пик приходится на период с конца мая до середины июня, но в каждом субъекте РФ он наступает в свое время. Для Алтайского края характерно начало сезона в первой декаде апреля иногда с конца марта с продолжением до октября.

Основной пик активности наблюдается в мае — июне, а второй, менее интенсивный, — в августе и сентябре. При этом опасность сохраняется в течение всего теплого периода, поскольку регион является эндемичным по клещевым инфекциям.

Прошлый сезон в Алтайском крае стартовал досрочно — 21 марта, а завершился лишь в середине октября. В 2025 году было зарегистрировано 8434 случая присасывания клещей, из которых 2140 пришлось на детей.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдения мер профилактики клещевого энцефалита при посещении лесов и природных зон. Они рекомендуют правильно подбирать одежду: заправить брюки в сапоги, рубашку — в брюки, обеспечить плотное прилегание манжет и воротника.

Дополнительно советуют использовать репелленты, наносимые на одежду, — они существенно снижают риск присасывания клещей. В случае укуса необходимо незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства. Если клещ оказался заражен вирусом клещевого энцефалита, важно ввести иммуноглобулин в течение первых трех дней после присасывания.