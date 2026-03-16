В Барнауле на сутки отключат воду у части домов и объектов из-за работ на сетях
Коммунальные службы обновят оборудование на магистральном водоводе
16 марта 2026, 16:45, ИА Амител
17 и 18 марта сотрудники "Росводоканал Барнаул" проведут плановые работы по обновлению городских сетей водоснабжения на ул. Анатолия, 319. На время модернизации часть жителей и организаций останутся без воды, еще в нескольких кварталах возможно снижение давления.
Обновление оборудования на водоводе
«Мы установим на "Чкаловском" водоводе затвор диаметром 600 мм и две задвижки диаметром 150 мм. Это позволит в будущем минимизировать зоны отключений и значительно сократить время плановых и аварийно-восстановительных работ», — прокомментировал генеральный директор "Росводоканал Барнаул" Андрей Полюго.
И пояснил, что обновление запорно-регулирующей арматуры на магистральных сетях станет важным шагом для повышения надежности и эффективности работы городского водопроводного комплекса.
В работах задействуют две бригады. Сотрудники "Росводоканал Барнаул" выполнят закрытие и последующее открытие запорной арматуры, а специалисты подрядной организации ООО "Градострой" установят новое оборудование.
Подачу воды ограничат с 09:00 17 марта до 09:00 18 марта 2026 года.
Где отключат воду
На время работ холодное и горячее водоснабжение прекратят для ряда домов и объектов.
Многоквартирные дома:
- ул. Гоголя, 213, 215а, 242б;
- ул. Анатолия, 304а, 315, 319а;
- пер. Крайний, 3, 5.
Частный сектор:
- ул. Кустарная, 6–18, 5–11;
- пер. Крайний, 10–14;
- ул. 2-я Тормозная, 1–9, 2–10;
- ул. 3-я Тормозная, 1–17, 2–20;
- пер. Поперечный, 11–15;
- пр-д Ипподромный, 7–17;
- ул. Ипподромная, 15, 28–42;
- пер. Зайчанский, 4, 3–17;
- ул. Анатолия, 293–313;
- ул. Загородная, 42–92;
- ул. Гоголя, 209, 211, 221–225, 242–252.
Бойлерная:
- ул. Гоголя, 240.
Социальные объекты:
- ул. Гоголя, 240а, 240а/2 (детский сад № 63).
Административные здания:
- ул. Кутузова, 10а;
- ул. Гоголя, 199, 119/2;
- ул. Анатолия, 315а, 315б, 315в.
Где снизится давление воды
Во время работ возможно снижение давления в границах улиц Чкалова, Промышленной, Интернациональной и пр. Социалистического.
Многоквартирные дома:
- ул. Интернациональная, 11, 16, 18;
- пр. Комсомольский, 45а, 80е;
- пр. Ленина, 31, 35, 37;
- ул. Партизанская, 21а, 41а, 44, 55, 61, 64, 70а, 70в, 76, 83;
- ул. Пролетарская, 15, 48, 50, 56, 60а;
- пр. Социалистический, 54, 64;
- ул. Чернышевского, 28, 55;
- ул. Чкалова, 57, 69а, 70.
Бойлер:
- ул. Чернышевского, 62а.
Частный сектор:
- ул. Интернациональная, 4, 6, 22а;
- ул. Некрасова, 15, 18б, 18в, 19а, 21, 23, 23/2, 25, 29, 29а, 30а, 30б, 32, 32а;
- ул. Партизанская, 3, 4, 4а, 5, 6, 6в, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 18, 18а, 19, 20, 22, 22а, 23а, 26, 29, 30, 32, 32а, 33а, 34, 34а, 36, 36а, 37, 38, 39;
- ул. Пролетарская, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 25а, 25б, 27, 31, 31а, 33, 33а, 34, 36, 36а, 40, 44, 44а;
- ул. Промышленная, 73а, 75;
- пер. Трудовой, 2, 3, 4, 5;
- ул. Чернышевского, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 31, 33, 43, 45, 47.
Социальные и административные объекты:
- ул. Интернациональная, 26 (Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей);
- пр. Комсомольский, 68 (школа № 6), 80а;
- пр. Ленина, 30, 37 (детский сад № 241), 38 (Барнаульский кооперативный техникум);
- ул. Некрасова, 18 (Детская школа искусств № 1);
- ул. Партизанская, 69, 71;
- ул. Промышленная, 71 (детский сад № 263);
- ул. Чкалова, 49 (БЮИ МВД России).
Директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов отметил, что в секторе отключения временно прекратят подачу холодной и горячей воды. Жителей просят заранее сделать суточный запас. Подвоз воды организуют для социально значимых объектов и для жителей, которые в силу объективных причин не смогли сделать необходимый запас.
Заявки принимают по телефонам контакт-центра +7 (3852) 500-101 и 202-200. Специалисты выполнят их по мере поступления и в координации с администрацией города.
Из-за земляных работ коммунальные службы также перекроют половину проезжей части на ул. Анатолия возле дома № 319а. Автомобилистам рекомендуют учитывать ограничения при выборе маршрута.
Коммунальные службы приносят извинения за временные неудобства. О восстановлении подачи воды сообщат дополнительно.
