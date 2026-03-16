В праздники "Сибирская монета" на Алтае опередила Сочи по числу гостей

Эксперты связывают рост отдельных площадок с расширением формата отдыха

16 марта 2026, 16:35, ИА Амител

Казино / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Игорная зона "Сибирская монета" в Алтайском крае продемонстрировала самый заметный рост посещаемости среди всех российских казино-кластеров во время февральских и мартовских праздников. Поток гостей увеличился примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма.

По информации ассоциации, в праздничные дни с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта игорную зону посетили около 20,4 тысячи человек. Год назад этот показатель составлял 13,4 тысячи. Таким образом, площадка показала наиболее динамичный рост среди четырех действующих игорных кластеров страны.

На втором месте по увеличению посещаемости оказалась игорная зона Красная Поляна в Сочи. Там за праздничные дни побывали 18,2 тысячи гостей, что на 9,3% больше показателя 2025 года, когда количество посетителей составляло 16,7 тысячи.

При этом в других игорных зонах России был зафиксирован спад трафика. В казино "Кристальный тигр" в Приморском крае посещаемость сократилась почти на 40% — с 12,6 тысячи человек до примерно восьми тысяч. Падение также отмечено в казино "Собрание" в Калининградской области, где поток гостей уменьшился с 10,7 тысячи до 8,7 тысячи.

В целом за два праздничных периода российские игорные зоны приняли около 55,4 тысячи посетителей. Это на 3,7% больше, чем годом ранее, когда показатель составлял 53,4 тысячи человек. При этом темпы роста снизились: год назад увеличение составляло около 9%. В феврале казино посетили 28,8 тысячи гостей против 28,2 тысячи годом ранее, а в мартовские праздники — 26,6 тысячи против 25,2 тысячи.

Эксперты связывают рост отдельных площадок с расширением формата отдыха. Игорные зоны постепенно превращаются в многофункциональные туристические комплексы, где посетителям предлагают не только игровые залы, но и гостиницы, концерты и другие развлечения.

В случае "Сибирской монеты" дополнительный поток туристов мог быть связан с открытием в прошлом году трехзвездочного отеля "Среди гор" и расширением комплекса шале. Также значение имеет близость зоны к горному курорту Манжерок, где ежегодный туристический поток уже достигает около одного миллиона человек.

По итогам 2025 года совокупная посещаемость четырех действующих игорных зон России составила 1,74 миллиона человек. Это на 3,6% больше показателя 2024 года, когда их посетили 1,68 миллиона гостей. Самой крупной площадкой остается игорная зона "Красная Поляна" в Сочи — за год там побывали около 903,9 тысячи человек.

При этом общий туристический рынок во время февральских и мартовских праздников не показал значительного роста. По данным сервисов бронирования, продажи отелей в России в период с 7 по 9 марта увеличились лишь на 0,01% по сравнению с прошлым годом. Туроператоры объясняют это тем, что многие путешественники стали реже выбирать короткие поездки, предпочитая откладывать деньги на летний отпуск и сокращая необязательные расходы.

Ранее Андрей Турчак рассказал, сколько денег принесет игорная зона в Республике Алтай. Он отметил, что кроме крупных доходов в бюджет такая зона послужит развитию инфраструктуры. Однако эксперты заявили, что не верят в успех игорной зоны в Республике Алтай. По их мнению, такие специализированные территории необходимо создавать лишь вблизи городов-миллионников.