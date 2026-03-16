В Барнауле девушка украла детское пособие с карты своей малолетней сестры

Обвиняемая признала вину и возместила причиненный ущерб

16 марта 2026, 16:17, ИА Амител

Деньги, банковская карта / Сгенерировано ИИ midjourney / amic.ru

В Барнауле перед судом предстанет 24-летняя местная жительница, обвиняемая в краже денег с банковского счета своей малолетней сестры.

Как сообщили в Следственном управлении СК России по Алтайскому краю, преступление произошло в декабре прошлого года. По версии следствия, девушка пришла в гости к матери и похитила банковскую карту своей младшей сестры, чтобы снять с нее деньги.

«Обвиняемая знала пин-код карты, поэтому смогла без труда обналичить 21 тысячу рублей. Эти средства выплачивались многодетной семье в качестве детского пособия. Позже пропажу обнаружили родственники, после чего обратились в правоохранительные органы», — отметили в ведомстве.

В ходе следствия сотрудники установили причастность жительницы Барнаула к преступлению. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счета. Также отмечается, что ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности.

Во время расследования обвиняемая признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

