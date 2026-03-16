Финальное решение ЦБ будет зависеть от данных по инфляции и динамике курса за ближайшую неделю

16 марта 2026, 17:15, ИА Амител

Центральный банк России, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку. На очередном заседании, которое состоится в пятницу, регулятор уменьшит ее на 50 базисных пунктов, доведя до 15%, такой прогноз дал "Газете.ru" старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

«Такой прогноз основывается на динамике инфляции. В феврале и марте ее темпы вернулись к уровню около 4% в годовом выражении, что является положительным сигналом для смягчения денежно-кредитной политики. Экономическая ситуация также подтверждает возможность снижения ставки. Данные за начало года и результаты опросов бизнеса свидетельствуют о сохранении умеренного роста и снижении напряженности на рынке труда», — добавил он.

Рапохин отметил, что правительство рассматривает возможность снижения базовой цены бюджетного правила одновременно с уменьшением бюджетных расходов в текущем году. По мнению стратега, это может оказать дополнительное дезинфляционное воздействие на экономику.

Аналитик не исключил, что ЦБ может сделать свой следующий сигнал финансовому рынку более осторожным. Это связано с резким ростом мировых цен на энергоносители. Если энергетический кризис затянется, он может ускорить инфляцию в мировой экономике, что, в свою очередь, отразится на внутренних ценах, считает Рапохин.

«В этом случае Центральный банк, возможно, будет смягчать денежно-кредитную политику более медленными темпами, чем планировалось ранее», — подчеркнул эксперт.

В заключение Рапохин сказал, что по текущим оценкам ЦБ, ключевая ставка должна опуститься ниже 10% уже в следующем году. Однако внешние инфляционные риски могут повлиять на этот сценарий.