Долина требует 176 млн рублей с мошенников, которые вынудили ее продать квартиру

В 2024 году народная артистка продала квартиру и передала деньги злоумышленникам

16 марта 2026, 17:37, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: соцсети певицы

Балашихинский городской суд рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда на сумму свыше 176 миллионов рублей. Информация об этом размещена в Telegram‑канале судов общей юрисдикции Подмосковья.

Согласно сообщению, в суд поступило исковое заявление от представителя артистки. В документе содержится требование взыскать с Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы 176 141 000 рублей в качестве компенсации за имущественный вред, причиненный преступлением. Заявление принято к производству.

Основанием для иска стал вступивший в силу приговор Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года. Суд признал указанных лиц виновными в мошенничестве в особо крупном размере и подтвердил право Долиной на возмещение ущерба.

По итогам судебного разбирательства Анжела Цырульникова получила семь лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей, Дмитрий Леонтьев — семь лет колонии особого режима и штраф 900 тыс. рублей, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тыс. рублей, а Андрей Основа — четыре года колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей.

Следствие установило, что с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн рублей.

Кроме того, они лишили певицу права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. С учетом банковских комиссий за проведенные операции и сопутствующих расходов на сделку общий ущерб оценивается более чем в 317 млн рублей.