Долина требует 176 млн рублей с мошенников, которые вынудили ее продать квартиру
В 2024 году народная артистка продала квартиру и передала деньги злоумышленникам
16 марта 2026, 17:37, ИА Амител
Балашихинский городской суд рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о возмещении имущественного вреда на сумму свыше 176 миллионов рублей. Информация об этом размещена в Telegram‑канале судов общей юрисдикции Подмосковья.
Согласно сообщению, в суд поступило исковое заявление от представителя артистки. В документе содержится требование взыскать с Анжелы Цырульниковой, Дмитрия Леонтьева, Артура Каменецкого и Андрея Основы 176 141 000 рублей в качестве компенсации за имущественный вред, причиненный преступлением. Заявление принято к производству.
Основанием для иска стал вступивший в силу приговор Балашихинского суда от 28 ноября 2025 года. Суд признал указанных лиц виновными в мошенничестве в особо крупном размере и подтвердил право Долиной на возмещение ущерба.
По итогам судебного разбирательства Анжела Цырульникова получила семь лет колонии общего режима и штраф 1 млн рублей, Дмитрий Леонтьев — семь лет колонии особого режима и штраф 900 тыс. рублей, Артур Каменецкий — семь лет колонии строгого режима и штраф 900 тыс. рублей, а Андрей Основа — четыре года колонии общего режима и штраф 900 тыс. рублей.
Следствие установило, что с 2 апреля по 12 июля 2024 года обвиняемые, действуя совместно с неустановленными соучастниками, путем обмана похитили у Долиной 175,12 млн рублей.
Кроме того, они лишили певицу права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке в центре Москвы, рыночная стоимость которой превышает 138 млн рублей. С учетом банковских комиссий за проведенные операции и сопутствующих расходов на сделку общий ущерб оценивается более чем в 317 млн рублей.
18:19:17 16-03-2026
Слушайте, а ведь она действительно неадекватная 🤣
18:29:49 16-03-2026
Гость (18:19:17 16-03-2026) Слушайте, а ведь она действительно неадекватная 🤣... Поэтому надо вернуть ей хату! Первый суд сразу всё понял!
18:46:42 16-03-2026
Гость (18:19:17 16-03-2026) Слушайте, а ведь она действительно неадекватная 🤣... Или её юрист
19:52:29 16-03-2026
Гость (18:19:17 16-03-2026) Слушайте, а ведь она действительно неадекватная 🤣... А ты только понял что ли?
18:24:31 16-03-2026
21:22:50 16-03-2026
Вот даже интересно, будут ли вообще искать.
21:36:39 16-03-2026
гость (21:22:50 16-03-2026) Вот даже интересно, будут ли вообще искать.... Статью прочитать не судьба? Она требует взыскать с курьеров, они уже в тюрьме. Кого искать собралась?
07:51:22 17-03-2026
Суд признал указанных лиц виновными в мошенничестве --- хорошая новость. Они взяли деньги, у них проблемы. Раньше вообще к ним был бы применен паяльник