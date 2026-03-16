Соответствующие указания уже направлены в каждый регион

16 марта 2026, 15:44, ИА Амител

Последний звонок / Екатерина Смолихина, архив amic.ru

Министерство просвещения РФ определило дату проведения последних звонков в российских школах — они состоятся 26 мая.

Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства в беседе с РИА Новости. Министерство уже направило соответствующие рекомендации во все регионы страны.

В рамках торжественных мероприятий предлагается провести церемонию поднятия российского флага и исполнение государственного гимна. Кроме того, в программу включили чествование многодетных семей и выступления родителей — участников СВО и тех, кого удостоили госнаград.

Что касается выпускных экзаменов, то их старт запланирован не ранее 1 июня. Как подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в этом году содержание экзаменов полностью соответствует школьному курсу — это позволит выпускникам в полной мере продемонстрировать усвоенные знания.