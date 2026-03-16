В России назвали дату, когда в 2026 году в школах зазвенит последний звонок
Соответствующие указания уже направлены в каждый регион
16 марта 2026, 15:44, ИА Амител
Министерство просвещения РФ определило дату проведения последних звонков в российских школах — они состоятся 26 мая.
Об этом сообщили в пресс‑службе ведомства в беседе с РИА Новости. Министерство уже направило соответствующие рекомендации во все регионы страны.
В рамках торжественных мероприятий предлагается провести церемонию поднятия российского флага и исполнение государственного гимна. Кроме того, в программу включили чествование многодетных семей и выступления родителей — участников СВО и тех, кого удостоили госнаград.
Что касается выпускных экзаменов, то их старт запланирован не ранее 1 июня. Как подчеркнул глава Минпросвещения Сергей Кравцов, в этом году содержание экзаменов полностью соответствует школьному курсу — это позволит выпускникам в полной мере продемонстрировать усвоенные знания.
