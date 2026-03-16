Провайдер в России начал ограничивать скорость домашнего интернета
Проект может задать тренд для других провайдеров, если покажет эффективность
16 марта 2026, 15:45, ИА Амител
С февраля 2026 года провайдер "Дом.ру" вводит ограничения скорости интернета для своих клиентов в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Такую информацию опубликовало издание "Российская газета".
В соответствии с новыми правилами, пользователи, которые потребляют более 3 Тб данных в месяц, будут ограничены скоростью до 50 Мбит/с. В материнской компании "ЭР-Телеком Холдинг" пояснили, что такие объемы трафика обычно связаны с деловыми потребностями, а не с бытовыми.
По данным оператора, лишь 15% клиентов используют более 500 Гб трафика ежемесячно, поэтому изменения затронут только небольшую часть пользователей.
«Клиенты, превысившие месячный лимит, смогут либо оплатить дополнительную услугу для сохранения текущей скорости, либо дождаться автоматического снятия ограничений в следующем месяце», — сообщили в компании.
Федеральная антимонопольная служба России планирует провести проверку действий "Дом.ру". Ведомство намерено запросить экономическое и техническое обоснование для новых условий предоставления услуг.
Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин признался, что не представляет свою жизнь без интернета.
15:53:36 16-03-2026
афигеть. тоесть я плачу, например, за безлимитный интернет, а мне устанавливают лимиты? при этом ценники постоянно ростут. оборзели. Раньше подобные лимитные "безлимиты" были а спутниковых интернетах, эх времена..помню...исходящая связь моторола С650, а входящий тарелка, ибо иного небыол.
Чую...с этими ограничениями и впнами, скоро вернемся к былому...
16:35:22 16-03-2026
Гость (15:53:36 16-03-2026) афигеть. тоесть я плачу, например, за безлимитный интернет, ... А нет нет нет. На ваш лимит данных никто не покушается. А вот скорость по договору указывается предлогом «до». 128кб/сек это тоже «до 100мб/сек». И все по закону. Качай сколько угодно
19:19:48 16-03-2026
У меня вчера на вход было 1.5 Мбит/с, на выход 0.5 Мбит/с. Дом.ру
19:50:46 16-03-2026
Гость (19:19:48 16-03-2026) У меня вчера на вход было 1.5 Мбит/с, на выход 0.5 Мбит/... А У этого недопровайдера по-другому бывает? Самый неадекватный из всех с тупой и агрессивной рекламой.
08:54:20 17-03-2026
Гость (19:50:46 16-03-2026) А У этого недопровайдера по-другому бывает? Самый неадекватн... полностью согласен. лет 10 назад, когда перехал из квартиры в построенный дом, расторгал договор с этими упырями. Так они запросили ОПЛАТУ за расторжение договора. Типа требуются бабки на демонтаж проводов. Совсем ах...ли. Договор расторгли, и как долг сумму повесили, типа врядли будет суд, но если вренуться решите то сначала придется заплатить.
Да идите вы в лес с такими условиями. никогда к ним назад ни ни. А теперь видно очередное дно пробивают...
20:48:41 16-03-2026
Гость (15:53:36 16-03-2026) афигеть. тоесть я плачу, например, за безлимитный интернет, ... спутниковым пользовался лет 18 назад...самсунг х100 и тарелка 1м80см...неплохо работало!!!
16:00:28 16-03-2026
Голуби все ближе и ближе!
16:21:10 16-03-2026
Гость (16:00:28 16-03-2026) Голуби все ближе и ближе!... В смысле? Черные? Лебеди?
22:13:25 18-03-2026
Гость (16:21:10 16-03-2026) В смысле? Черные? Лебеди?... в смысле почтовые. выйдете во двор, гулек накормите перловой или пшеницей, они скоро станут лучшими друзьями похоже.
16:35:36 16-03-2026
Ну вот зачем так пугать граждан заголоаком?))
17:00:01 16-03-2026
Многие фильмы смотрят онлайн, но согласен в этом случае больше 500 Гбайт сложно скачать
17:13:28 16-03-2026
Извините, но качаю фильмы в качестве 4к и Bluray, а это файлы по 50 и более ГБ, про сериалы вообще молчу - иногда один сезон сериала в 4к - 400+ГБ, ну бред же такой лимит ставить в безлимитном тарифе. по наклонной шел поезд под откос.
17:27:09 16-03-2026
Михаил (17:13:28 16-03-2026) Извините, но качаю фильмы в качестве 4к и Bluray, а это файл... Хотят лишить людей последней радости в жизни(((
18:28:52 16-03-2026
Пусть занижают ,это хорошо ! Этот народец никак не победить !
Может это будет тригером хоть каким то.
19:48:01 16-03-2026
Здравствуй, средневековье! Спасибо, ненасытные дефективные менеджеры...
19:49:55 16-03-2026
Ютуб и т.д. напрочь вырубили... Так ограничением ли скорости исчерпают бездонное терпение плебса?