Проект может задать тренд для других провайдеров, если покажет эффективность

16 марта 2026, 15:45, ИА Амител

Роутер, интернет / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

С февраля 2026 года провайдер "Дом.ру" вводит ограничения скорости интернета для своих клиентов в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге. Такую информацию опубликовало издание "Российская газета".

В соответствии с новыми правилами, пользователи, которые потребляют более 3 Тб данных в месяц, будут ограничены скоростью до 50 Мбит/с. В материнской компании "ЭР-Телеком Холдинг" пояснили, что такие объемы трафика обычно связаны с деловыми потребностями, а не с бытовыми.

По данным оператора, лишь 15% клиентов используют более 500 Гб трафика ежемесячно, поэтому изменения затронут только небольшую часть пользователей.

«Клиенты, превысившие месячный лимит, смогут либо оплатить дополнительную услугу для сохранения текущей скорости, либо дождаться автоматического снятия ограничений в следующем месяце», — сообщили в компании.

Федеральная антимонопольная служба России планирует провести проверку действий "Дом.ру". Ведомство намерено запросить экономическое и техническое обоснование для новых условий предоставления услуг.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин признался, что не представляет свою жизнь без интернета.