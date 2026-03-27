Психолог объяснила, почему люди идут на преступления под влиянием аферистов

27 марта 2026, 23:09, ИА Амител

Мошенник / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Мошенники начали использовать более опасные схемы воздействия, при которых жертв не только лишают денег, но и склоняют к противоправным действиям. Об этом рассказала психолог Юлия Путилова, объяснив, как работает такое давление, в интервью "КП-Челябинск".

По ее словам, речь идет уже не о классических звонках с просьбой перевести деньги, а о более сложной психологической обработке.

«Сейчас происходит эволюция телефонного мошенничества: от кражи денег они переходят к психологической вербовке для совершения тяжких преступлений», — отметила Путилова.

Одним из ключевых механизмов становится сильный стресс, в котором человек теряет способность критически мыслить и действует импульсивно. Также используется постепенное вовлечение: сначала жертву просят выполнить простое действие, а затем начинают шантажировать.

Отдельную роль играет давление через "авторитет" — злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и дают указания, которые воспринимаются как обязательные.

В некоторых случаях человеку внушают, что он помогает "в операции", формируя ощущение значимости и правильности действий.

Наиболее опасной стадией становится ситуация, когда жертва уже потеряла деньги. «Мошенники обещают: "Убьешь/подожжешь — и мы вернем тебе все: и деньги, и жизнь"».

Эксперт отмечает, что в группе риска — люди в стрессе, подростки, пожилые и те, кто не обсуждает происходящее с близкими.

Чтобы защититься, специалист советует проверять любую информацию и не выполнять указания незнакомцев.

«Ни один сотрудник полиции или спецслужб никогда не попросит гражданина совершать противоправные действия», — рассказала психолог.

По ее словам, современные мошеннические схемы все больше напоминают методы воздействия, используемые в деструктивных организациях, где ключевыми инструментами становятся страх, изоляция и давление.

