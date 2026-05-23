Российских подростков стали атаковать мошенники, пугая срывом сдачи ЕГЭ

Подобные схемы рассчитаны на стресс и растерянность школьников в период экзаменов

23 мая 2026, 16:35, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Мошенники начали устанавливать контакты с детьми и подростками под предлогом проблем с экзаменами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД России.

По данным ведомства, злоумышленники чаще всего начинают общение со звонка. Во время разговора они пытаются выманить у несовершеннолетних персональные данные или коды подтверждения из СМС-сообщений — например, от образовательных платформ.

«На первоначальном этапе вне зависимости от способа его реализации может не происходить непосредственной кражи персональных или учетных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие», — пояснили в МВД.

Правоохранители предупреждают, что подобные схемы рассчитаны на стресс и растерянность школьников в период экзаменов. Родителям рекомендуют объяснять детям правила цифровой безопасности и напоминать, что нельзя сообщать посторонним коды из сообщений и данные аккаунтов.