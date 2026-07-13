"Фигура с однозначной репутацией". В России высказались о смерти сенатора Грэма*
Риторика Грэма* в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами
13 июля 2026, 07:32, ИА Амител
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* не способствовал улучшению отношений между США и Россией. Карасин выразил соболезнования в связи со смертью политика в интервью "Ленте.ру".
«Смерть любого человека вызывает сочувствие и сожаление, независимо от его политических взглядов. Мы все остаемся людьми, способными на сострадание. Однако, судя по политике, которую продвигал этот американский сенатор, его действия не способствовали улучшению отношений между США и Россией», — отметил Карасин.
Сенатор подчеркнул, что риторика Грэма в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами.
«Это мое личное мнение, но еще раз хочу сказать, что смерть человека всегда вызывает чувство сожаления», — добавил он.
Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
07:54:41 13-07-2026
Злорадствовать нехорошо, но не могу сдержаться...
08:19:38 13-07-2026
Новость о его смерти радости не вызвала, но и сожаления тоже.
09:03:08 13-07-2026
Его помощь в убийстве наших солдат не вызывало радости... Как дипломатично.
12:05:41 13-07-2026
Я не злорадствую но думаю так будет лучше. зло должно быть наказано.
16:10:28 13-07-2026
Линдси Грэм помер так
- поехал в киев
- поехал там на ракетный завод и снял репортаж как штампуют ракеты для удара по Москве
- потом началась бомбежка (да да та самая когда взорвался завод и склад с ураном 235 в вишенном в пригороде киева
- на следующие сутки Грэм приехал в сша и внезапно умер
ярый вражина был. в крови по самое горло
08:19:51 14-07-2026
Минусуют видимо те, кто поддерживает риторику Линдси