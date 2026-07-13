Риторика Грэма* в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами

13 июля 2026, 07:32, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* не способствовал улучшению отношений между США и Россией. Карасин выразил соболезнования в связи со смертью политика в интервью "Ленте.ру".

«Смерть любого человека вызывает сочувствие и сожаление, независимо от его политических взглядов. Мы все остаемся людьми, способными на сострадание. Однако, судя по политике, которую продвигал этот американский сенатор, его действия не способствовали улучшению отношений между США и Россией», — отметил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что риторика Грэма в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами.

«Это мое личное мнение, но еще раз хочу сказать, что смерть человека всегда вызывает чувство сожаления», — добавил он.

Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга