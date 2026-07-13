НОВОСТИПолитика

"Фигура с однозначной репутацией". В России высказались о смерти сенатора Грэма*

Риторика Грэма* в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами

13 июля 2026, 07:32, ИА Амител

Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Флаги России и США / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что американский сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* не способствовал улучшению отношений между США и Россией. Карасин выразил соболезнования в связи со смертью политика в интервью "Ленте.ру".

«Смерть любого человека вызывает сочувствие и сожаление, независимо от его политических взглядов. Мы все остаемся людьми, способными на сострадание. Однако, судя по политике, которую продвигал этот американский сенатор, его действия не способствовали улучшению отношений между США и Россией», — отметил Карасин.

Сенатор подчеркнул, что риторика Грэма в последнее время негативно влияла на диалог между двумя странами.

«Это мое личное мнение, но еще раз хочу сказать, что смерть человека всегда вызывает чувство сожаления», — добавил он.

Ранее Макрон заявил, что США больше не являются нейтральным посредником по Украине.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Флаг США / Изображение сгенерировано Midjourney / amic.ru

В России оценили роль США в конфликте с Украиной

Масштаб военной, финансовой и дипломатической поддержки Украины делает нейтралитет США невозможным
НОВОСТИПолитика

США Россия Политика украина
       

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:54:41 13-07-2026

Злорадствовать нехорошо, но не могу сдержаться...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:19:38 13-07-2026

Новость о его смерти радости не вызвала, но и сожаления тоже.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:03:08 13-07-2026

Его помощь в убийстве наших солдат не вызывало радости... Как дипломатично.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:05:41 13-07-2026

Я не злорадствую но думаю так будет лучше. зло должно быть наказано.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
майор

16:10:28 13-07-2026

Линдси Грэм помер так
- поехал в киев
- поехал там на ракетный завод и снял репортаж как штампуют ракеты для удара по Москве
- потом началась бомбежка (да да та самая когда взорвался завод и склад с ураном 235 в вишенном в пригороде киева
- на следующие сутки Грэм приехал в сша и внезапно умер
ярый вражина был. в крови по самое горло

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Интэрэсно

08:19:51 14-07-2026

Минусуют видимо те, кто поддерживает риторику Линдси

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров