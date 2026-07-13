Солнечно и туманно. Какая погода ждет Алтайский край 13 июля

Порывы ветра местами достигнут 13 м/с

13 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Туман / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

До +32 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 июля, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

В целом по краю температура составит +27...+32 градуса. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3–8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле ожидается +28...+30 градусов. Без осадков. Ветер северо-западный, 3–8 м/с.